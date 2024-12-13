Німеччина

У Німеччині відкрили 14-й тур Бундесліги.

В матчі 14-го туру Бундесліги Фрайбург приймав Вольфсбург на "Європа-Парк Стедіон".

Господарі нокаутували суперника трьома голами — дублем відзначився Кюблер, ще гол на свій рахунок записав Грегорич. Але гості ледве не зачепились за нічию.

У другому таймі Вінд та Сванберг відіграли два голи, але на більше "вовків" не вистачило — 2:3.

Фрайбург набрав 24 очки і відірвався від Вольфсбурга, який з 21 балами посідає 6 місце.

Фрайбург — Вольфсбург 3:2

Голи: Кюблер, 42, 51, Грегорич, 61 - Вінн, 75, Сванберг, 83

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Розенфельдер, 62), Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Доан, Еггештайн, Остерхаге, Гріфо — Гелер, Грегорич (Дінкчі, 62)

Вольфсбург: Грабара — Фішер (Нмеча, 80), Вавро, Кулєракіс, Меле — Баку, Дардаї (Герхардт, 57), Арнольд, Віммер (Сванберг, 57) — Амура, Томаш (Вінн, 46)

Попередження: Кюблер, Грегорич, Розенфельдер, Еггештайн — Вавр