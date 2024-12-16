Німеччина

Плеттенберг на зв'язку.

Неназваний представник леверкузенського Баєра прокоментував ситуацію з контрактом півзахисника "фармацевтів" Флоріана Вірца. Його слова наводить журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Баєр протягом багатьох років підтримує дуже довірчі та тісні стосунки з Флоріаном Вірцем та його сім'єю. Контрактні питання обговорюються виключно між керівництвом Баєра і сім'єю Вірца. Якщо щось зміниться в поточній контрактній ситуації, клуб, звісно ж, повідомить про це за погодженням із сім'єю Вірц.

Ми просимо вас із розумінням поставитися до того, що ми не будемо давати подальших коментарів на цю тему", — заявив представник "фармацевтів".