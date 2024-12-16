Німеччина

Бажаний європейськими клубами гравець продовжив контракт з нинішньою командою.

Півзахисник Баєра Флоріан Вірц продовжив контракт з "фармацевтами", повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, 21-річний півзахисник продовжив угоду з німецьким клубом ще на один рік – до 2027 року. Колишній договір клубу та футболіста діяв до 2026 року.

Вірц стане найбільш високооплачуваним футболістом Баєра. Його зарплата буде вищою за 10 млн євро на рік, але значно менше ніж 20 млн.

Цього сезону Флоріан Вірц відіграв за Баєр 17 матчів, забив сім голів та віддав дві результативні передачі.