Німеччина

Молодий гравець може поповнити склад мюнхенців влітку 2025 року.

Баварія хоче домовитися про підписання центрального півзахисника Гоффенгайма Тома Бішофа, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Контракт 19-річного німця з клубом із Зінсгайма розраховано до кінця червня 2025-го. Гоффенгайм на даному етапі ще не відмовився від спроб оновити угоду з гравцем.

Тим не менш, його переговори з Баварією були позитивними. Мюнхенці хочуть безкоштовно посилитися Бішофом наступного літа, тоді ж віддавши його в оренду.

У підписанні півзахисника також дуже зацікавлений Айнтрахт, хоча зараз стосовно укладення угоди з Томом франкфуртський клуб налаштований песимістично.

На рахунку Бішофа два голи та два асисти в 20 матчах у всіх турнірах поточної кампанії.