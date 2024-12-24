Німеччина

Іспанець потрібен ще одному топ-клубу.

Лівий вінгер Атлетіка Ніко Вільямс опинився в сфері інтересів Баварії, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Керівництво "червоних" планує влітку 2025 року посилити команду одним або двома топовими вінгерами, залежно від ситуацій із наявними виконавцями (Сане, Гнабрі, Коман, Сарагоса).

Очікується, що 22-річний іспанець буде доступний за 50-60 млн євро. Його контракт з Атлетіком розраховано до кінця червня 2027 року.

У ході поточної кампанії Вільямс взяв участь у 23 матчах у всіх турнірах, відзначившись двома голами та п'ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Баварія також звернула увагу на лівого вінгера дортмундської Боруссії Джеймі Гіттенса.