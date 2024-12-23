Німеччина

Англієць може переїхати в Мюнхен.

Вінгер дортмундської Боруссії Джеймі Байно-Гіттенс привернув до себе увагу мюнхенської Баварії. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, головний тренер "ротен" Венсан Компані та спортивний директор мюнхенців Макс Еберль у захваті від 20-річного вінгера.

Зазначається, що мюнхенський клуб вже зібрав основну інформацію щодо англійця й уважно стежить за ситуацією навколо нього.

Підкреслюється, що Баварія не збирається купувати Байно-Гіттенса взимку, але в списку цілей на літнє трансферне вікно він є одним з пріоритетних варіантів. Багато чого залежатиме від того, чи повідомить сам футболіст керівництву Боруссії про бажання піти, а також від того, чи будуть клуби АПЛ намагатися купити його після закінчення сезону.

Цієї кампанії Джеймі Байно-Гіттенс відіграв за Боруссію Д 23 матчі, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.