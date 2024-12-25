Німеччина

Голкіпер Баварії прокоментував свій статус у клубі.

Ізраїльський воротар Даніель Перец улітку минулого року перейшов із Маккабі Тель-Авів до мюнхенської Баварії й став одним із кандидатів на заміну Мануелю Ноєру.

Зірковий час 24-річного виконавця прийшов тоді, коли більш досвідчений конкурент зазнав чергової травми, і наразі на рахунку резервіста вже шість матчів у поточній кампанії (сім пропущених голів та одна "суха" гра).

Першу частину сезону для себе гравець підсумував у останньому інтерв’ю.

"У футболі, як і в житті, ви ніколи не можете точно передбачити, як все піде. Існує не тільки один спосіб досягти своєї мети. Моя велика мрія — стати першим номером Баварії. Навіть якщо це велике завдання на тлі Мануеля Ноєра. Це моя мета, і я наполегливо працюю над цим.

Для цього мені потрібні терпіння, працьовитість і віра в свої сили. І я повинен послідовно виступати. На даний момент я дуже задоволений: клубом, своєю грою, життям у Мюнхені. Ми не знаємо, що буде влітку. Багато чого може статись до того часу.

Відчуття від гри на Альянц Арені неймовірні, перед такою величезною аудиторією. Від першого моменту я відчув, що це мій "дім", уболівальники дуже полегшили мені це завдання. Їхня реакція на мої ігри була неймовірною. Любов і підтримка були фантастичними.

Нелегко повернутись у стрій після 12-14 місяців без ігрової практики. Але я завжди готував себе до цього моменту подумки. І зараз я дуже радий, що зміг показати себе в останніх кількох іграх. Так, я тут, я можу змагатися на цьому рівні. Важка праця приносить свої плоди — і моя спраглість до більшого пробудилась.

Ноєр написав мені перед моєю першою грою: "Удачі, насолоджуйся і просто будь собою". Це мені дуже допомогло — не очікував, що він міг надіслати мені таке повідомлення", — заявив ізраїльський виконавець.

Нагадаємо, що ще наприкінці минулого сезону Перец розглядав варіант із орендою.