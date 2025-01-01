Німеччина

Гоффенгайм і Ліон домовилися щодо трансферу нігерійського форварда.

Молодий нападник ліонського Олімпіка Гіфт Орбан знаходиться за крок від того, щоб цієї зими вирушити до чемпіонату Німеччини. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, боси Ліона та Гоффенгайма досягли домовленості щодо трансферу 22-річного нігерійця.

Наразі представники клубу Бундесліги роблять офіційні кроки, щоб узгодити всі деталі з табором гравця, проте, як очікується, Орбан має стати гравцем Гоффенгайма.

У поточному сезоні Гіфт Орбан провів за Ліон три матчі у чемпіонаті Франції, в яких він забив два голи.

Рік тому французький клуб заплатив Генту за нігерійського форварда 14 мільйонів євро, проте зараз вимушений продавати гравців через фінансові проблеми та ризик понизитися у класі.