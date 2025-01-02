Сам гравець зацікавлений у переїзді до АПЛ.
Доніелл Мален, Getty Images
02 січня 2025, 18:23
Нападник дортмундської Боруссії Доніелл Мален у зимове трансферне вікно може перебратися до англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Астон Вілла розпочала офіційні переговори з "джмелями" щодо підписання 25-річного нідерландця, проте початкова пропозиція бірмінгемців була відхилена. За попередньою інформацією, вона склала 18 млн євро плюс бонуси.
Зазначається, що сам Мален дуже зацікавлений у переїзді в АПЛ, тому переговори між клубами продовжуються.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро. Цього сезону Доніелл Мален відіграв за Боруссію Д 20 матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.