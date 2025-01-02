Німеччина

Сам гравець зацікавлений у переїзді до АПЛ.

Нападник дортмундської Боруссії Доніелл Мален у зимове трансферне вікно може перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Астон Вілла розпочала офіційні переговори з "джмелями" щодо підписання 25-річного нідерландця, проте початкова пропозиція бірмінгемців була відхилена. За попередньою інформацією, вона склала 18 млн євро плюс бонуси.

Зазначається, що сам Мален дуже зацікавлений у переїзді в АПЛ, тому переговори між клубами продовжуються.