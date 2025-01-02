Німеччина

Нігерійський форвард перебрався до Німеччини.

Гоффенгайм на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого нападника Гіфта Орбана, права на якого раніше належали ліонському Олімпіку.

22-річний нігерієць підписав із представником Бундесліги повноцінний контракт до літа 2029 року. За неофіційною інформацією, трансфер коштував Гоффенгайму гарантовані 9 мільйонів євро плюс 3 млн євро в якості бонусів.

У поточному сезоні Гіфт Орбан провів за Ліон три матчі у чемпіонаті Франції, в яких він забив два голи.

Рік тому французький клуб заплатив Генту за нігерійського форварда 14 мільйонів євро, проте зараз вимушений продавати гравців через фінансові проблеми та ризик понизитися у класі.