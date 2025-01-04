Оренда Ісси Каборе в Бенфіці буде перервана, і він вирушить до Німеччини.
Ісса Каборе, Getty Images
04 січня 2025, 21:50
Правий захисник Ісса Каборе, права на якого належать Манчестер Сіті, другу половину поточного сезону проведе в німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Вердер Бремен домовився з "містянами" щодо підписання 23-річного представника Буркіна-Фасо на правах оренди до літа 2025 року.
Зазначається, що поточна оренда Каборе в лісабонській Бенфіці буде достроково перервана, оскільки фулбек не отримує в Португалії достатньо ігрової практики, після чого той вирушить до Вердера.
У цьому сезоні Ісса Каборе провів за Бенфіку лише 193 хвилини у семи матчах, в яких він віддав один асист. У попередній кампанії вихованець Ман Сіті виступав на правах оренди за Лутон Таун, який тоді не зміг зберегти прописку в АПЛ.