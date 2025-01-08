Німеччина

Молодий хавбек може залишити свій клуб через спливаючий контракт.

Центральний півзахисник Гоффенгайма Том Бішоф може залишити свій клуб через контракт, який спливає влітку 2025 року.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, 19-річний хавбек отримав пропозицію від мюнхенської Баварії щодо підписання довгострокового контракту.

Також з Томом веде переговори Айнтрахт, який пропонує йому угоду до 2030 року.

У поточному сезоні Том Бішоф провів за Гоффенгайм 21 матч, в яких він провів два голи та віддав два асисти. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 12 мільйонів євро.