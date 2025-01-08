Молодий хавбек може залишити свій клуб через спливаючий контракт.
Том Бішоф, Getty Images
08 січня 2025, 13:28
Центральний півзахисник Гоффенгайма Том Бішоф може залишити свій клуб через контракт, який спливає влітку 2025 року.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, 19-річний хавбек отримав пропозицію від мюнхенської Баварії щодо підписання довгострокового контракту.
Також з Томом веде переговори Айнтрахт, який пропонує йому угоду до 2030 року.
У поточному сезоні Том Бішоф провів за Гоффенгайм 21 матч, в яких він провів два голи та віддав два асисти. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 12 мільйонів євро.