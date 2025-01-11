Німеччина

Завершилися п'ять поєдинків чергового туру чемпіонату Німеччини.

У рамках 16-го туру німецької Бундесліги-2024/25 у суботу, 11 січня, відбулися п'ять протистоянь.

Уніон у дебютному матчі під керівництвом Штеффена Баумгарта зазнав виїзної поразки від Гайденгайма.

Гайденгайм — Уніон 2:0

Голи: Кретціг, 17, Бек, 84

Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Маїнка, Гімбер (Бек, 72), Ференбах — Дорш (Кербер, 85), Шеппнер — Шинза (Конте, 28), Ваннер (Зірслебен, 72), Кретціг (Буш, 73) — Зівзівадзе

Уніон: Шволов — Тріммель, Доехі, Лейте, Роте — Хаберер (Фогт, 60), Кемляйн (Вертессен, 73) — Сков, У Йон (Скарке, 46) — Голлербах (Тусар, 60), Сібачо (Ілич, 60)

Попередження: Тріммель

Вилучення: Роте, 37

Вольфсбург на виїзді впорався з Гоффенгаймом завдяки голу Мохамеда Амура в першому таймі.

Гоффенгайм — Вольфсбург 0:1

Гол: Амура, 29

Гоффенгайм: Бауманн — Кадержабек (Жандре, 46), Чавес, Нсокі (Акпогума, 46), Прасс — Штах, Самассеку (Ярдимджі, 46) — Бішоф (Гайгер, 80), Крамарич, Орбан (Мерштедт, 60) — Гложек

Вольфсбург: Грабара — Фішер (Борно, 89), Вавро, Кулєракіс, Меле (Вранкс, 89) — Томаш (Камінські, 79), Дардаї (Сванберг, 80), Арнольд, Герхардт, Амура (Віммер, 63) — Вінн

Попередження: Мерштедт — Томаш, Вавро

Дубль Йонатана Буркардта (11-й і 12-й голи в сезоні) приніс Майнцу домашню перемогу над Бохумом.

Майнц — Бохум 2:0

Голи: Буркардт, 24, 69

Майнц: Центнер — да Кошта, Белль, Єнц (Відмер, 90) — Касі (Ганче-Ольсен, 90), Кор, Сано, Мвене — Небель (Хьон, 38), Лі (Вайпер, 90) — Буркардт (Зіб, 71)

Бохум: Древес — Ерман (Медич, 20), Ордец (Машович, 70), Бернардо — Пасслак, Сіссоко, Лосіла (де Віт, 46), Віттек (Холтманн, 65) — Беро — Хофманн, Брошинські (Боаду, 70)

Попередження: Хофманн, Сіссоко

Черговий гол Омара Мармуша (14-й у сезоні) допоміг Айнтрахту впоратися з Санкт-Паулі на виїзді.

Санкт-Паулі — Айнтрахт 0:1

Гол: Мармуш, 32

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Немет (Альберс, 86) — Саліакас, Ірвін, Буахалфа (Сендс, 78), Треу — Сінані (Банкс, 78), Гілавогі, Афолаян (Вайсгаупт, 68)

Айнтрахт: Трапп — Крістенсен, Кох, Теат — Коллінз, Ларссон, Скірі, Браун (Тута, 83) — Гетце (Гойлунн, 72) — Мармуш (Матанович, 86), Екітіке (Кнауфф, 72)

Попередження: Немет — Кох, Коллінз, Крістенсен

Фрайбург у результативному домашньому поєдинку здолав Гольштайн.

Фрайбург — Гольштайн 3:2

Голи: Ремберг, 23 (авт.), Гюнтер, 38, Гріфо, 74 — Харрес, 85, 90

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Сідія, 83), Гінтер, Розенфельдер (Макенго, 83), Гюнтер — Рель (Остерхаге, 69), Еггештайн — Доан, Дінкчі (Філіпп, 76), Гріфо — Гелер (Грегорич, 69)

Гольштайн: Вайнер — Беккер, Зец, Коменда — Розенбом (Келаті, 66), Гігович (Холтбі, 57), Ремберг, Порат — Бернхардссон (Яворчек, 81), Матіно (Арп, 66) — Харрес

Попередження: Кюблер, Грегорич — Харрес, Гігович, Яворчек

Суботній ігровий день у Бундеслізі буде закрито матчем Боруссія Менхенгладбах — Баварія, що розпочнеться о 19:30 за Києвом.