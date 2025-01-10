Німеччина

Дубль Шика допоміг Баєру обіграти Боруссію Д

Команді Хабі Алонсо виявився майже непотрібен контроль над м'ячем, аби виграти в центральному матчі туру.

Боруссія Д — Баєр, Getty Images

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Боруссія Д — Баєр 2:3

Голи: Байно-Гіттенс, 12, Гірассі, 79 (пен.) – Телла, 1, Шик, 8, 19



Боруссія Д: Кобель — Коуту, Люрс, Р'єрсон (Кемпбелл, 89), Кабар (Забітцер, 79) — Нмеча — Адеємі (Дюранвіль, 63), Брандт, Байно-Гіттенс (Мален, 79) — Баєр (Рейна, 79), Гірассі.



Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Мукіеле, Андріх, Джака, Грімальдо (Паласіос, 88) — Фрімпонг (Артур, 89), Телла (Тер’є, 74) — Шик (Вірц, 63).



Попередження: Нмеча — Шик, Тапсоба