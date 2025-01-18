Німеччина

Чергова поразка "джмелів".

Головний тренер дортмундської Боруссії Нурі Шахін прокоментував поразку від франкфуртського Айнтрахту (0:2) в рамках 18-го туру чемпіонату Німеччини. Його слова наводить офіційний сайт Бундесліги.

"Перший тайм ми провели не найкращим чином, грали занадто академічно. Було відчуття, що ми весь час запізнювалися на один крок, і те, як ми пропустили перший гол, було вельми симптоматично.

Другий тайм вийшов дуже хорошим, ми діяли енергійно і доклали багато зусиль. Але, на жаль, у підсумку ми знову з порожніми руками", — сказав Шахін.

Зазначимо, що для Боруссії Д поразка від Айнтрахту стала третьою поспіль в німецькій першості. Загалом в крайніх п'яти матчах чемпіонату Німеччини "джмелі" зуміли здобути лише одну перемогу.