Німеччина

Гравець продуктивно долучився до лав "дорослої" команди.

Німецькому центральному півзахисник Тому Бішофу лише 19 років, проте за "дорослу" команду Гоффенгайма він уже встиг зіграти 53 матчі й за короткий відтинок часу став незамінним гравцем основного складу.

Реалії сучасного трансферного ринку такі, що гравці з подібним стрімким прогресом просто не можуть залишитись осторонь уваги більших клубів.

У випадку Німеччини — очевидно, ідеться про мюнхенську Баварію, яка не могла дозволити собі не зацікавитись у цьому виконавці.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Гоффенгайму та "Рекордмайстеру" навіть не доведеться при цьому вступати в перемовини — у гравця влітку завершується контракт, тому мюнхенці наперед домовились із ним про перехід.

Вартість Бішофа оцінили в 12 млн євро станом на сьогодні.

У поточній кампанії на рахунку півзахисника 24 матчі, два голи та три гольові передачі.