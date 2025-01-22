Німеччина

Поразка від Болоньї стала фатальною.

Напередодні в рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія поступилась італійській Болоньї на полі суперників.

Болонья — Боруссія Дортмунд 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри виконавчий директор "джмелів" Ларс Рікен анонсував ухвалення рішення щодо подальшої долі тренерського штабу власної команди.

За підсумком розмови з головним тренером Нурі Шахіном, клуб оголосив про звільнення керманич з керівної посади на чолі основної команди.

Нагадаємо, що 36-річний турок очолив Боруссію влітку минулого року й із тих пір провів разом із колективом 27 матчів (12 перемог, 4 нічиї, 11 поразок).

Зокрема, Боруссія виграла лише двічі в останніх десяти зустрічах у всіх змаганнях, тоді як чотири останні матчі (проти Баєра, Гольштайна Кіль, Айнтрахта Ф та Болоньї) виключно програвала.

У Лізі чемпіонів Дортмунд іде тринадцятим із 12 очками, тоді як у Бундеслізі — десятим із 25 балами з відставанням від зони єврокубків у три пункти.

Із Кубку Німеччини "джмелі" вилетіли ще в жовтні, коли програли Вольфсбургу.

У заключному турі дортмундська Боруссія прийматиме донецький Шахтар.