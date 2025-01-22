Німеччина

Нідерландський фахівець "занадто дорогий" для німецького клубу.

Напередодні у ЗМІ з'являлася інформація про те, що колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг може очолити дортмундську Боруссію після того, як Нурі Шахіна було звільнено з посади головного тренера.

Утім, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, нідерландський фахівець не стане новим керманичем "джмелів".

За інформацією джерела, запрошення тен Гага є "занадто дорогим" для представника німецької Бундесліги. Окрім цього, Ерік досі перебуває на зарплаті в Манчестер Юнайтед, з якого його було звільнено наприкінці жовтня минулого року.

Також зазначається, що наразі головним кандидатом на посаду головного тренера дортмундської Боруссії є Ніко Ковач, який залишив Вольфсбург у березні 2024 року.