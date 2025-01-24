Німеччина

Черговий тур чемпіонату Німеччини відкрито нічиєю з рахунком 2:2.

У рамках 19-го туру німецької Бундесліги Вольфсбург приймав Гольштайн на Фольксваген Арені.

Гості пішли на перерву з перевагою в один гол. Вихід на поле з лави запасних Патріка Віммера (відзначився голом, а потім асистував) дозволив господарям поля перевернути гру, але втримати бажаний результат їм так і не вдалося.

Вольфсбург із 28-ма очками йде шостим у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Гольштайн із 12-ма перебуває на 17-й сходинці.

Вольфсбург — Гольштайн 2:2

Голи: Віммер, 50, Вінн, 53 — Зец, 13, Скрібскі, 80

Вольфсбург: Грабара — Фішер (Сков Ольсен, 46), Вавро, Кулєракіс (Нмеча, 87), Меле — Арнольд — Томаш (Вранкс, 83), Сванберг (Борно, 71), Герхардт (Віммер, 46) — Вінн, Амура

Гольштайн: Вайнер — Беккер, Зец, Коменда — Порат, Ремберг, Кнудсен (Арп, 68), Яворчек (Толкін, 79) — Келаті (Гігович, 79), Матіно (Скрібскі, 59) — Харрес (Піхлер, 79)

Попередження: Віммер, Меле — Зец, Ремберг, Арп, Піхлер