Німеччина

"Фармацевти" шукають варіанти підсилення центру оборони.

Центральний захисник Роми Маріо Ермосо, який влітку перейшов на правах вільного агента з мадридського Атлетіко, може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 29-річний іспанець розглядається леверкузенським Баєром як досвідчений варіант на підсилення центру оборони.

Раніше повідомлялося, що "фармацевти" також всерйоз розглядають підписання Мікаїла Фає з Ренна, проте в сенегальцеві вони бачать саме як варіант на довгострокове майбутнє.

У поточному сезоні Маріо Ермосо провів за Рому 622 хвилини у 13 матчах, в яких він забив один гол. Контракт іспанця спливає влітку 2027 року.