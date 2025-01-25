Новий контракт нігерійського форварда розраховано до літа 2029 року.
Віктор Боніфейс, Getty Images
25 січня 2025, 13:27
Нападник леверкузенського Баєра Віктор Боніфейс пов'язав майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, "фармацевти" підписали з 24-річним нігерійцем нову угоду на один додатковий сезон — тепер контракт гравця розрахований до літа 2029 року.
Зазначається, що у Леверкузені вважають Боніфейса одним із головних своїх активів, тому не розглядатимуть щодо нього пропозиції, які будуть меншими за 50 мільйонів євро. Клуби з Саудівської Аравії зацікавлені у підписанні форварда німецього клубу.
У поточному сезоні Віктор Боніфейс провів за Баєр 15 матчів у всіх турнірах (933 хвилини), в яких він забив 8 голів та віддав 1 асист.