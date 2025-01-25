Німеччина

Новий контракт нігерійського форварда розраховано до літа 2029 року.

Нападник леверкузенського Баєра Віктор Боніфейс пов'язав майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "фармацевти" підписали з 24-річним нігерійцем нову угоду на один додатковий сезон — тепер контракт гравця розрахований до літа 2029 року.

Зазначається, що у Леверкузені вважають Боніфейса одним із головних своїх активів, тому не розглядатимуть щодо нього пропозиції, які будуть меншими за 50 мільйонів євро. Клуби з Саудівської Аравії зацікавлені у підписанні форварда німецього клубу.

У поточному сезоні Віктор Боніфейс провів за Баєр 15 матчів у всіх турнірах (933 хвилини), в яких він забив 8 голів та віддав 1 асист.