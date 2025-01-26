Німеччина

Черговий "другий Ноєр" незабаром прибуде до Мюнхена.

Німецький воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр незабаром має офіційно продовжити контракт із клубом, який першочергово мав би закінчитись прийдешнього літа.

Проте 38-річний виконавець уже поступово наближається до завершення професійної кар’єри, тож одним із пунктом нової угоди є "процес виховання" його наступника.

У Баварії в полі зору завжди залишається Александер Нюбель, який нині виступає в оренді у французькому Монако, проте клуб також будує плани наперед, тому постійно намагається відшукати нових воротарів.

Найближчим часом до клубу має прибути Йонас Урбіг, за якого друголіговий Кельн отримає 7 млн євро та ще 3 млн євро у вигляді потенційних бонусів.

21-річний виконавець є вихованцем академії "козлів", але вже встиг отримати практику в Ян Регенсбурзі та Гройтер Фюрті на правах оренди.

У цьому сезоні на рахунку німця 22 пропущені голи в 11 матчах, два з яких були "сухими" для його команди.