Німеччина

"Фармацевти" ведуть переговори щодо оренди іспанського центрбека.

Центральний захисник Роми Маріо Ермосо найближчим часом може приєднатися до леверкузенського Баєра.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуби ведуть переговори щодо трансферу 29-річного іспанця та просуваються до фінальної стадії.

Зазначається, що сторони узгоджують останні деталі щодо орендної угоди Ермосо, розподілу його заробітної плати тощо. Узгоджуються останні деталі.

У поточному сезоні Маріо Ермосо провів за Рому 622 хвилини у 13 матчах, в яких він забив один гол. Контракт іспанця спливає влітку 2027 року.