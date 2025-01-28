"Фармацевти" ведуть переговори щодо оренди іспанського центрбека.
Маріо Ермосо, Getty Images
28 січня 2025, 09:31
Центральний захисник Роми Маріо Ермосо найближчим часом може приєднатися до леверкузенського Баєра.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуби ведуть переговори щодо трансферу 29-річного іспанця та просуваються до фінальної стадії.
Зазначається, що сторони узгоджують останні деталі щодо орендної угоди Ермосо, розподілу його заробітної плати тощо. Узгоджуються останні деталі.
У поточному сезоні Маріо Ермосо провів за Рому 622 хвилини у 13 матчах, в яких він забив один гол. Контракт іспанця спливає влітку 2027 року.