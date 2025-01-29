Німеччина

Проте влітку почнеться новий етап перегонів.

Німецький нападник дортмундської Боруссії Карім Адеємі цьогорічного зимового трансферного вікна потрапив до поля зору італійського Наполі.

Клуби проводили кілька раундів перемовин щодо можливого переходу 23-річного виконавця під завісу трансферного вікна, і в ситуації, коли вже було досягнуто певних домовленостей щодо суми відступних, агенти Адеємі повідомили невтішну для "Партенопеї" новину.

Цієї зими футболіст вирішив залишитись у складі "джмелів" і допомогти Боруссії гідно завершити сезон.

Проте влітку Адеємі буде відкритим до будь-яких пропозицій, і в клубі запевнили, що не будуть заважати його відходу в разі надходження гідної пропозиції.

У цьому сезоні Карім забив п’ять голів та віддав п’ять гольових передач за 14 матчів.