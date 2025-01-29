Проте влітку почнеться новий етап перегонів.
Карім Адеємі, Getty Images
29 січня 2025, 09:15
Німецький нападник дортмундської Боруссії Карім Адеємі цьогорічного зимового трансферного вікна потрапив до поля зору італійського Наполі.
Клуби проводили кілька раундів перемовин щодо можливого переходу 23-річного виконавця під завісу трансферного вікна, і в ситуації, коли вже було досягнуто певних домовленостей щодо суми відступних, агенти Адеємі повідомили невтішну для "Партенопеї" новину.
Цієї зими футболіст вирішив залишитись у складі "джмелів" і допомогти Боруссії гідно завершити сезон.
Проте влітку Адеємі буде відкритим до будь-яких пропозицій, і в клубі запевнили, що не будуть заважати його відходу в разі надходження гідної пропозиції.
У цьому сезоні Карім забив п’ять голів та віддав п’ять гольових передач за 14 матчів.