Німеччина

"Фармацевти" підсилили центральну ланку команди.

Леверкузенський Баєр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Астон Вілли Еміліано Буендією.

Орендну угоду з 28-річним аргентинцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

За інформацією ЗМІ, в контракт включено опцію викупу футболіста.

У поточній кампанії Буендія провів 20 матчів, у яких забив три м'ячі.

Після 19 турів Баєр набрав 42 очки та посідає друге місце у Бундеслізі, відстаючи від Баварії на шість балів.