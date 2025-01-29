"Фармацевти" підсилили центральну ланку команди.
Еміліано Буендія, ФК Баєр
29 січня 2025, 20:15
Леверкузенський Баєр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Астон Вілли Еміліано Буендією.
Орендну угоду з 28-річним аргентинцем розраховано до кінця нинішнього сезону.
За інформацією ЗМІ, в контракт включено опцію викупу футболіста.
У поточній кампанії Буендія провів 20 матчів, у яких забив три м'ячі.
Після 19 турів Баєр набрав 42 очки та посідає друге місце у Бундеслізі, відстаючи від Баварії на шість балів.