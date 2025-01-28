Німеччина

Ан-Наср прагне підписати нігерійця цієї зими.

Ключовий нападник леверкузенського Баєра Віктор Боніфейс пропустив останнє тренування свого клубу за 28 січня на тлі можливого продовження кар'єри в чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, делегація саудівського Ан-Насра з учорашнього дня знаходиться в Німеччині для переговорів як з керівництвом "фармацевтів", так і з самим 24-річним нігерійським форвардом.

Зазначається, що наразі сторони обговорюють деталі потенційного трансферу Боніфейса до чемпіонату Саудівської Аравії.

Цього сезону Віктор Боніфейс відіграв за Баєр Леверкузен 15 матчів у всіх турнірах (933 хвилини), забив вісім голів та віддав одну результативну передачу. Раніше повідомлялося, що "фармацевти" активували опцію пролонгації контракту нігерійця до літа 2029 року.