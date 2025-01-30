Німеччина

Допомагатиме команді відновити вдалі виступи в другій частині сезону.

Дортмундська Боруссія після поразки в гостьовій грі проти італійської Болоньї в рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА звільнила головного тренера Нурі Шахіна, після чого команду на матчі проти бременського Вердера в Бундеслізі та донецького Шахтаря в єврокубках виводив Майк Тулльберг у ролі виконуючого обов’язки головного тренера.

Однак після перемоги над "гірниками" напередодні, керівництво "джмелів" вирішило не підвищувати статус цього керманича, а запросити нового фахівця.

Хорватський 53-річний керманич Ніко Ковач, відомий за своїм досвідом роботи в якості асистента в РБ Зальцбург, а також керманича збірної Хорватії, франкфуртського Айнтрахта, мюнхенської Баварії, французького Монако та Вольфсбурга, знову очолюватиме німецький колектив.

Цього разу йому запропонували контракт до 2026 року.

Проте почне працювати Ковач лише на наступний день після найближчої гри в чемпіонаті проти Гайденгайма — до тих пір Тулльберг матиме можливість завершити свій короткотривалий тренерський досвід.

Асистентами Ніко Ковача на новій посаді стануть його брат Роберт Ковач та Філіп Тапалович.