Німеччина

Лейпциг викупив контракт Хаві Сімонса в ПСЖ.

Як повідомляє офіційний сайт РБ Лейпциг, клуб домовився з Парі Сен-Жермен про трансфер Хаві Сімонса. Сторони підписали контракт до літа 2027 року.

21-річний нападник приєднався до команди на правах оренди влітку 2023 року, потім клуб продовжив аренду ще на рік.

"Я завжди наголошував, що почуваюся дуже комфортно в Лейпцигу. Відчуваю велику честь та вдячність", — прокоментував цю подію гравець.

За 60 матчів Сімонс забив 15 голів та віддав 10 асистів.