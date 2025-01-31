Німеччина

Іспанець принаймні на деякий час залишив чемпіонат Італії.

Центральний захисник Роми Маріо Ермосо тимчасово перебрався до Баєра, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

Баєр Леверкузен — Спарта Прага 2:0 Відео голів та огляд матчу 29.01.2025

Леверкузенці орендували 29-річного іспанця до кінця сезону-2024/25. Його контракт із римлянами розраховано до липня 2027 року.

На рахунку Ермосо один гол у 13 матчах всіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, нещодавно "фармацевти" також посилилися гравцем Астон Вілли.