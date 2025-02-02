Німеччина

Проте здійснити трансфер саме взимку буде складно.

Дортмундська Боруссія не приховує очікування, що її основний швейцарський воротар Грегор Кобель улітку має плани змінити клуб.

А отже "джмелі" готують заміну для 27-річного виконавця вже зараз, для чого їм вочевидь доведеться виходити на трансферний ринок.

Серед кандидатів найбільше зацікавлення клуб із Дортмунда демонструє у послугах воротаря амстердамського Аякса Діанта Рамая.

23-річний німецький виконавець косоварського походження приєднався до "Божих синів" улітку 2023 року за 5 млн євро із франкфуртського Айнтрахта, проте наразі лише за поодинокими випадками потрапляє до стартового складу

Власне, Рамай у цьому сезоні лише раз виходив на поле за "дорослу" команду та не пропустив від Віллем II у чемпіонаті Нідерландів (1:0).

Незважаючи на такий суперечливий статус, Аякс наразі невпевнений у тому, що хоче розлучитись із власним футболістом, а Боруссія, якщо й досягне успіху в перемовинах, то скоріше за все одразу відправить його до оренди до завершення сезону в один із клубів Бундесліги, або данської першості, про що вже велись попередні перемовини.