Англієць відповів критикам.
Нападник Баварії Гаррі Кейн заявив, що критики замовкнуть після того, як він виграє трофей.
"Є багато людей, які протягом усієї моєї кар'єри говорять тільки про те, що я ще не виграв жодного трофея. Було б непогано змусити замовкнути кількох людей.
Як нападник, ти хочеш забити якомога більше голів. 55 голів у 50 іграх — це те, чим можна пишатися. Але для мене важливі наступні 50 матчів і те, скільки ще я зможу забити з командою", — сказав Кейн.
Нагадаємо, Тель відхилив пропозицію Тоттенгема.