Німеччина

Англієць відповів критикам.

Нападник Баварії Гаррі Кейн заявив, що критики замовкнуть після того, як він виграє трофей.

"Є багато людей, які протягом усієї моєї кар'єри говорять тільки про те, що я ще не виграв жодного трофея. Було б непогано змусити замовкнути кількох людей.

Як нападник, ти хочеш забити якомога більше голів. 55 голів у 50 іграх — це те, чим можна пишатися. Але для мене важливі наступні 50 матчів і те, скільки ще я зможу забити з командою", — сказав Кейн.

Нагадаємо, Тель відхилив пропозицію Тоттенгема.