Німеччина

Черговий "другий Ноєр" вже прибув до Мюнхена.

Баварія оголосила про трансфер воротаря Кельна Йонаса Урбіга.

Угода футболіста та мюнхенського клубу розрахована до 2029 року. Раніше повідомлялося, що мюнхенці виплатять Кельну 7 млн євро та ще 3 млн євро у вигляді потенційних бонусів.

21-річний виконавець є вихованцем академії "козлів", але вже встиг отримати практику в Ян Регенсбурзі та Гройтер Фюрті на правах оренди.

У цьому сезоні на рахунку німця 22 пропущені голи в 11 матчах, два з яких були "сухими" для його команди.