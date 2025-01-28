Черговий "другий Ноєр" вже прибув до Мюнхена.
Йонас Урбіг, Баварія
28 січня 2025, 07:21
Баварія оголосила про трансфер воротаря Кельна Йонаса Урбіга.
Угода футболіста та мюнхенського клубу розрахована до 2029 року. Раніше повідомлялося, що мюнхенці виплатять Кельну 7 млн євро та ще 3 млн євро у вигляді потенційних бонусів.
21-річний виконавець є вихованцем академії "козлів", але вже встиг отримати практику в Ян Регенсбурзі та Гройтер Фюрті на правах оренди.
У цьому сезоні на рахунку німця 22 пропущені голи в 11 матчах, два з яких були "сухими" для його команди.