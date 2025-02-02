Завершився матч чемпіонату Німеччини.
У рамках двадцятого туру німецької Бундесліги Айнтрахт приймав Вольфсбург.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1.
Айнтрахт Франкфурт — Вольфсбург 1:1
Голи: Узун, 81 - Амура, 50
Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Тута, Кох (Крістенсен, 15), Теат — Коллінз, Скірі (Узун, 68), Гойлунн (Ларссон, 56), Браун (Нкунку, 68) — Гетце, Кнауфф (Баоя, 56) — Екітіке
Вольфсбург: Грабара (Мюллер, 66) — Фішер, Вавро, Кулєракіс, Меле — Арнольд — Томаш (Дардаї, 76), Сванберг (Роерслев, 76), Герхардт — Вінн (Нмеча, 85), Амура (Беренс, 85)
Попередження: Баоя — Меле, Сванберг.