У рамках двадцятого туру німецької Бундесліги Айнтрахт приймав Вольфсбург.

Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1. 

Айнтрахт Франкфурт — Вольфсбург 1:1
Голи: Узун, 81 -  Амура, 50

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Тута, Кох (Крістенсен, 15), Теат — Коллінз, Скірі (Узун, 68), Гойлунн (Ларссон, 56), Браун (Нкунку, 68) — Гетце, Кнауфф (Баоя, 56) — Екітіке

Вольфсбург: Грабара (Мюллер, 66) — Фішер, Вавро, Кулєракіс, Меле — Арнольд — Томаш (Дардаї, 76), Сванберг (Роерслев, 76), Герхардт — Вінн (Нмеча, 85), Амура (Беренс, 85)

Попередження: Баоя — Меле, Сванберг. 