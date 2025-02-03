Німеччина

Універсальний шведський гравець спробує закріпитися в Бундеслізі.

Лівий захисник Норшелланна Даніель Свенссон поповнив склад Боруссії Дортмунд, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

"Чорно-жовті" орендували 22-річного шведа до кінця сезону-2024/25 із правом викупу. Гравець отримав футболку з 24-м номером.

Свенссон узяв участь у 19-ти матчах усіх турнірів у ході поточної кампанії, відзначившись двома асистами. У жовтні Даніель дебютував за збірну Швеції.

Виконавець також може зіграти зліва або в центрі півзахисту.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Дортмунд близька до придбання голкіпера Аякса.