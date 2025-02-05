Німеччина

Історія англійця в мюнхенському клубі близька до завершення.

Захисник Баварії Ерік Даєр покине мюнхенський клуб після закінчення контракту, повідомляє Bayern & Germany.

За даними джерела, Даєр не підходить новому головному тренеру Вінсену Компані через брак швидкості. Вже цього сезону англієць майже не грає за Баварію.

Керівництво Баварії не пропонуватиме йому новий контракт. Баварія шукатиме заміну на його позицію та хоче мати гравця, який відповідатиме рівню основного складу. Головний претендент на цю позицію — Джонатан Та з Баєра.

Даєр грає за Баварію із січня 2024 року, коли перейшов із Тоттенгема. Він грав на правах оренди, а у березні мюнхенці викупили його контракт, підписавши угоду до літа 2025 року.

Нагадаємо, Баварія продовжила контракт із Девісом.