Німеччина

Мюнхенцям усе ж вдалося домовитися з фулбеком.

Лівий захисник Альфонсо Девіс оновив свою угоду з Баварією, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

Новий контракт із 24-річним канадцем розраховано до кінця червня 2030 року. Він представляє мюнхенців із січня 2019-го.

Раніше майбутнє Девіса пов'язували з мадридським Реалом. Фулбек міг перебратися до "вершкових" на правах вільного агента влітку цього року.

У ході поточної кампанії Альфонсо відзначився одним голом і трьома асистами в 25-ти матчах усіх турнірів. Нещодавно гравець отримав травму.

Зазначимо, що Баварія також продовжила контракт із Ноєром.