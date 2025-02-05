Німеччина

Велике інтерв’ю представника футболіста.

Напередодні мюнхенська Баварія оголосила про продовження контракту з канадським фланговим захисником Альфонсо Девісом.

Окрім розмови безпосередньо самого гравця з представниками клубних ЗМІ, агент Девіса Недаль Хусех розповів усі деталі багатогранного процесу перемовин із Баварією та іншими клубами-претендентами на його клієнта.

"Альфонсо Девіс почувається добре, і я добре почуваюсь від факту підписання його нового контракту. Починаючи з 2023 року і дотепер, це був шлях, сповнений злетів і падінь. Звичайно, у нас були й інші варіанти на столі, але в цілому, це гарне відчуття. Баварія — чудовий клуб, один із найбільших у світі, і гравець тут щасливий.

Із нашої точки зору, було багато факторів, які потрібно було враховувати — проєкт, гроші, місто. Отже, було багато позитивних моментів, і ви завжди повинні зважувати всі "за" та "проти" у кожному рішенні.

Потім ви оцінюєте ситуацію і заохочуєте Альфонсо Девіса зробити власну оцінку — не просто керуватись чиїмись порадами, а самому зважити всі "за" та "проти", а потім сказати: "Гаразд, це те місце, де я хочу бути, і саме тому я не хочу бути десь в іншому місці".

Зрештою, гравець повинен мати це відчуття глибоко всередині, незалежно від грошей або будь-якого фінансового аспекту. Він повинен мати це внутрішнє відчуття переконання — "це те, що я хочу робити", — тому що якщо він не відчуває цього, він не буде грати якнайкраще, і він буде носити в собі жаль, що вплине на його концентрацію. А коли ти не зосереджений, це не дуже добре для професійного футболіста.

Ми досягли домовленості кілька днів тому, але сьогодні був офіційний день підписання. Я знаю, що були деякі повідомлення в ЗМІ, але ми хотіли спочатку завершити підписання, і тепер це зроблено. Сьогодні новий контракт був повністю узгоджений.

Компані? Я також зустрічався і з ним, і, звичайно, Компані дуже хотів, щоб Девіс залишився в його системі, команді та формації. Так, Компані зіграв свою роль — я зустрічався з ним особисто. Хоча зазвичай агенти не зустрічаються з тренером чи менеджером.

Але в цьому випадку це сталось. Він зіграв свою роль у тому, що показав, що цінує гравця, його план, розуміє стиль гри та систему, якої він дотримується, і яка підходить Альфонсо Девісу. Проєкт у цілому був хорошим. Були й інші проекти з сильними пропозиціями, але після того, як ми все оцінили, остаточним рішенням було залишитися в Баварії.

Завжди велись переговори з кількома клубами, і, звичайно, Реал був одним із них. Але в підсумку не було підписано жодної угоди або зобов'язань перед жодним клубом, оскільки ми залишили двері відкритими для гравця, щоб він сам оцінив всі варіанти.

Реал дійсно був серйозним варіантом, і ми вели з ними переговори, як і з іншими клубами. Але, врешті-решт, потрібно було прийняти рішення, і воно полягало в тому, щоб залишитись у Баварії. Звичайно, із повною повагою до Реала, який є величезним клубом, одним з найбільш титулованих в історії.

Для будь-якого гравця завжди велика честь отримати пропозицію від такого клубу, як Баварія чи інші топ-клуби Прем'єр-ліги. Але, врешті-решт, нам довелось ухвалити рішення, і спочатку воно було важким, тому що ми не були впевнені, що буде далі з Баварією, і гравець знав про це. Тож він залишався відкритим до всіх варіантів, які були на столі.

Барселона? Був інтерес з боку деяких іспанських клубів, але, як ви знаєте, ми розмовляли лише з кількома клубами — можливо, із трьома чи чотирма.

Деякі клуби просили нас тримати переговори в таємниці, і я це поважав. Але в Прем'єр-лізі був інтерес з боку двох-трьох клубів, так само як і в Іспанії. Однак можливості гравця були обмежені. Лише близько п'яти клубів проявили справжній інтерес до його підписання.

Коли ти переходиш з такого клубу, як Баварія, у тебе не так багато варіантів, тому що ти вже перебуваєш в одному з найкращих клубів світу. Якщо ви подивитеся на топ-клуби, то Баварія — один із найкращих.

Інтерес із боку Саудівської Аравії був, але він ніколи не досягав просунутої стадії, тому що ми не хотіли, щоб це стало історією для ЗМІ, як це іноді трапляється, або було використано як важіль для отримання кращого контракту в Європі. Гравець просто не був готовий до переїзду в Саудівську Аравію.

Коли надійшла пропозиція, Альфонсо Девіс чітко сказав, що не готовий на даний момент, і я на нього не тиснув. Зрештою, як я вже згадував, гравець повинен відчувати бажання переїхати. Якщо його єдина мотивація — це гроші, його гра може постраждати, тому що його серце не буде з новою командою.

Повинні бути присутніми два ключові фактори: гравець повинен відчувати зв'язок з проєктом, і фінансові умови повинні бути прийнятними.

Із фінансової точки зору Саудівська Аравія була привабливим варіантом, і проєкти там дуже спокусливі. Але ми не вели жодних переговорів, тому що Альфонсо Девіс не був переконаний, а я не хотів витрачати чийсь час. Я не буду обговорювати конкретні саудівські клуби з поваги до них.

Ми вели переговори з Реалом у січні, разом із трьома іншими європейськими клубами, і Реал Мадрид точно був одним із них.

Я також хочу дещо прояснити — коли йдеться про кар'єру футболіста, є багато варіантів. Але залишатися у великому клубі протягом тривалого часу — це не так уже й погано. Іноді постійні стрибки між клубами можуть зашкодити кар'єрі гравця. Ви бачили, як це траплялося з багатьма зірками, які переходили з клубу в клуб, і іноді все йшло не так, як очікувалося. Так що стабільність іноді може бути кращим вибором", — заявив представник футболіста.

За ходом поточної кампанії Альфонсо відзначився одним голом і трьома асистами в 25 матчах усіх турнірів.