Німеччина

Визначився другий чвертьфіналіст турніру.

Леверкузенський Баєр у чвертьфінальному матчі Кубку Німеччини насилу обіграв Кельн з рахунком 3:2.

"Козли" відкрили рахунок наприкінці першого тайму, коли на десятій компенсованій хвилині результативним ударом відзначився Даміон Даунс.

Потім на початку другого тайму команди обмінялися голами — на 54 хвилині Лінтон Майна подвоїв перевагу гостей, а через сім хвилин Патрік Шік відіграв один м'яч для команди Хабі Алонсо.

На шостій компенсованій хвилині Патрік Шик зміг зрівняти рахунок та перевести гру у додатковий час.

Вирішальний м'яч для Баєра був забитий на 98 хвилині, а його автором став Віктор Боніфейс. При цьому гості забили на 112 хвилині, але після перегляду відеоповтору гол був скасований через офсайд.

Таким чином Баєр став другим півфіналістом після Штутгарта, який напередодні вибив Аугсбург.

Баєр Леверкузен — Кельн 3:2

Голи: Шик, 61, 90+6, Боніфейс, 98 - Даунс, 45+10, Майна, 54.

Баєр Леверкузен: Коварж — Мукіеле (Гарсія, 86), Та (Інкап'є, 46), Та (Інкап'є, 46) — Фрімпонг, Джака, Паласіос (Боніфейс, 76), Грімальдо (Ермосо, 101) — Буендія (Телла, 60), Шик, Вірц.

Кельн: Швебе — Гюберс, Шмітц, Хайнтц — Тільманн (Газібегович, 93), Гусейнбашич (Олесен, 72), Мартель, Фінграф (Пагарада, 72) — Любічич — Даунс (Тіггес, 65), Майна (Рондич, 80).

Попередження: Джака, Вірц, Гарсія — Хайнтц, Гюберс, Тільманн.