Німеччина

Чергові кадрові зміни у керівництві "джмелів".

Боруссія Дортмунд на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення Свена Міслінтата з посади технічного директора клубу.

"Джмелі" повідомили про те, що співпраця з 52-річним німецьким скаутом та функціонером була негайно припинена.

Про це Міслантату, якого призначили лише в травні 2024 року, повідомили в четвер, 6 лютого. До цього в Дортмунді він вже працював аналітиком у період з 1998 по 2006 рік, а до 2017 року займався в клубі скаутською діяністю.

Нагадаємо, раніше дортмундська Боруссія звільнила Нурі Шахіна з посади головного тренера першої команди, а на його місце призначила Ніко Ковача.