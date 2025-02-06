Німеччина

Англієць щасливий у німецькій команді.

Гаррі Кейн не збирається залишати Баварію влітку.

Раніше стало відомо, що 31-річний форвард збірної Англії не активував відступні, які дають йому змогу покинути Баварію влітку за 80 млн євро. Тепер це можна зробити через рік і піти за 65 млн у 2026-му.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Кейн не планує йти з Баварії після закінчення нинішнього сезону, він щасливий у мюнхенському клубі.

Тоттенгем, який продав Гаррі приблизно за 100 мільйонів євро у 2023 році, володіє певними правами на футболіста, але вирішальне слово залишається за гравцем.

Зазначимо, що нападник забив 70 голів у 72 матчах за Баварію.

Раніше повідомлялося, що Даєр залишить Баварію після закінчення контракту.