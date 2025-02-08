Усе вказує на трансфер у найближчому майбутньому.
Карім Адеємі, Getty Images
08 лютого 2025, 13:24
Німецький нападник дортмундської Боруссії Карім Адеємі цьогорічного зимового трансферного вікна був у полі зору чималої кількості провідних європейських клубів, проте зрештою відповів відмовою на всі пропозиції.
На цьому питання трансферу 23-річного гравця посеред сезону було закрито, проте майбутня літнє кампанія переходів — це час, коли продаж Адеємі до іншого клубу буде дуже ймовірним.
Аби пошуки нового місця роботи просувались якнайкраще, гравець підписав угоду з німецькою агенцією ROOF, штаб якої розташований у Грюнвальді.
Клієнтами компанії також є такі відомі виконавці, як нападник лондонського Арсеналу Кай Гаверц, захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, форвард бергамаської Аталанти Адемола Лукман, воротар каталонської Барселони Марк-Андре тер Штеген та півзахисник мюнхенської Баварії Леон Горецка.
Загалом ROOF співпрацює з близько 120 гравцями та тренерами по всіх куточках Європи та світу.
У цьому сезоні на рахунку Адеємі 16 матчів, п’ять голів та шість гольових передач.