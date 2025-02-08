Німеччина

Усе вказує на трансфер у найближчому майбутньому.

Німецький нападник дортмундської Боруссії Карім Адеємі цьогорічного зимового трансферного вікна був у полі зору чималої кількості провідних європейських клубів, проте зрештою відповів відмовою на всі пропозиції.

На цьому питання трансферу 23-річного гравця посеред сезону було закрито, проте майбутня літнє кампанія переходів — це час, коли продаж Адеємі до іншого клубу буде дуже ймовірним.

Аби пошуки нового місця роботи просувались якнайкраще, гравець підписав угоду з німецькою агенцією ROOF, штаб якої розташований у Грюнвальді.

Клієнтами компанії також є такі відомі виконавці, як нападник лондонського Арсеналу Кай Гаверц, захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, форвард бергамаської Аталанти Адемола Лукман, воротар каталонської Барселони Марк-Андре тер Штеген та півзахисник мюнхенської Баварії Леон Горецка.

Загалом ROOF співпрацює з близько 120 гравцями та тренерами по всіх куточках Європи та світу.

У цьому сезоні на рахунку Адеємі 16 матчів, п’ять голів та шість гольових передач.