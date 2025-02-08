Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини, що відбувся 7 лютого 2025 року.
Баварія — Вердер, getty images
08 лютого 2025, 14:00
У рамках 21-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула розгромну перемогу над Вердером із рахунком 3:0.
Дубль з пенальті оформив форвард "червоних" Гаррі Кейн, а також Лерой Сане відзначився забитим м'ячем із гри.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Вердер у рамках 21 туру німецької Бундесліги-2024/25:
Баварія — Вердер 3:0
Голи: Кейн, 56 (пен), 90+7 (пен), Сане, 82
Баварія: Ноєр — Бої (Лаймер, 73), Упамекано, Мін Дже, Геррейру (Станішич, 90) — Кімміх, Павлович (Горецка, 81) — Олісе, Мусіала, Коман (Сане, 81) — Кейн
Вердер: Цеттерер — Піпер, Велькович, Юнг — Вайзер, Лінен, Кьон (Каборе, 87) — Стаге (Альверо, 43), Грюль — Нжинмах (Сілва, 52), Дукш (Бюрке, 87)
Попередження: Горецка — Велькович, Вайзер