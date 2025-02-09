Німеччина

Результативні дії дуету Шешко-Сімонс принесли "бикам" перемогу.

На Ред Булл Арені відбувся матч 21-го туру німецької Бундесліги-2024/25, в якому РБ Лейпциг приймав Санкт-Паулі.

У першому таймі Беньямін Шешко вивів господарів поля вперед, після чого Хаві Сімонс подвоїв перевагу своєї команди. У другій половині зустрічі Віллі Орбан залишив "биків" у меншості, що не завадило їм здобути звитягу.

РБ Лейпциг із 36-ма очками йде четвертим у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Санкт-Паулі з 21-м заліковим балом перебуває на 14-й сходинці.

РБ Лейпциг — Санкт-Паулі 2:0

Голи: Шешко, 16, Сімонс, 35

РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда (Зайвальд, 46), Орбан, Люкеба (Клостерманн, 83) — Баку, Айдара, Кампль (Бітшиабу, 73), Раум — Нуса (Баумгартнер, 73), Сімонс — Шешко (Опенда, 73)

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Немет (Сессай, 80) — Трой, Ірвін, Сендс, Ван дер Гейден (Дзвігала, 57) — Буахалфа (Саад, 57), Еггештайн, Вайсгаупт (Банкс, 80)

Попередження: Гертрейда, Кампль — Ван дер Гейден, Дзвігала

Вилучення: Орбан, 69