Німеччина

Команди розписали мирову в матчі чемпіонату Німеччини.

Гольштайн та Бохум, аутсайдери нинішнього чемпіонату Німеччини, зійшлись в матчі 21-го туру Бундесліги.

Вже на третій хвилині Скшибскі відкрив рахунок в матчі, втім, гості завдяки дублю Боаду пішли на перерву з перевагою в один м'яч.

За 50-й хвилині Зец зрівняв рахунок, зафіксувавши остаточні 2:2 на табло домашнього стадіону.

Турнірне становище команд не змінилось: Бохум останній з 11 очками, Гольштайн на щабель вище з 13 балами.

Гольштайн Кіль — Бохум 2:2

Голи: Скрібскі, 3, Зец, 50 - Боаду, 37, 39

Гольштайн Кіль: Вайнер — Беккер, Зец, Коменда (Івежич, 19) — Ремберг — Розенбом (Гігович, 46), Порат (Арп, 46), Холтбі, Толкін — Харрес, Скрібскі (Матіно, 25)

Бохум: Древес — Ерман, Ордец, Бернардо, Віттек — Краусс (Лосіла, 81), Беро (Машович, 90) — Пасслак, Масурас (де Віт, 90), Холтманн (Хофманн, 46) — Боаду (Брошинські, 45)

Попередження: Ремберг, Зец — Віттек, Бер