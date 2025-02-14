Німеччина

Нова угода розрахована до 2030 року.

Мюнхенська Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з півзахисником Джамалом Мусіалою.

Нова угода з 21-річним німцем розрахована до літа 2030 року. Фінансові деталі угоди не уточнюються.

Додамо, що попередній контракт футболіста закінчувався влітку 2026 року.

Цього сезону Мусіала провів 24 матчі у всіх турнірах, у яких забив 14 голів та віддав шість результативних передач.

Після 21 туру Баварія очолює турнірну таблицю німецької Бундесліги, випереджаючи Баєр на вісім очок.