Німеччина

Центральний матч туру в Бундеслізі.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився напередодні матчу з мюнхенською Баварією в рамках 22-го туру німецької Бундесліги. Цитує іспанського фахівця Bayern & Germany.

"Це дуже важливий та особливий матч для нас. Ми зіграємо вдома проти найкращої команди Німеччини та Європи. Сподіваюся, що ми зможемо показати хороший рівень, здобувши позитивний результат.

Я не думаю, що ми будемо мати перевагу над Баварією через те, що у нас був цілий тиждень на підготовку. Вони грали посеред тижня у Лізі чемпіонів, але вони до цього звикли.

Це інша Баварія, ніж була минулого сезону. Енергія, інтенсивність, структура — у них все чудово. Вони знищують багатьох суперників, створюють багато моментів і пропускають мало м'ячів. Для нас це буде дуже складна гра в обороні. Але ми також хочемо грати у свій футбол і знайти правильний баланс.

Ця гра не є фіналом для нас. Я так не думаю. Звісно після матчу ми подивимося, який буде розрив між нами, але це не фінал", — заявив Алонсо.

Матч між Баєром та Баварією відбудеться 15-го лютого, о 19:30 за київським часом.