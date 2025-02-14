Німеччина

"Ротен" серйозно налаштовуються.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився щодо майбутнього матчу 22-го туру німецької Бундесліги з леверкузенським Баєром. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Цей матч цікавить багатьох, і не тільки в Німеччині. Потрібно пам'ятати, що за останні 18 місяців Баєр програв в Бундеслізі тільки одного разу. Це приголомшливе досягнення. Тому звісно на нас чекає дуже важкий матч.

Я не здивуюся, якщо вони зможуть регулярно набирати понад 80 очок кожного сезону. Це показує те, наскільки добре вони працюють та демонструють хорошу стабільність. Ми це знаємо.

Баварія хоче бути однією з тих команд, які обіграють Баєр на їхньому стадіоні. Ми прагнемо перемагати в кожному матчі, незважаючи, хто проти нас грає. Це важке завдання, але я впевнений в своїх хлопцях", — заявив Компані.

Матч між Баєром та Баварією відбудеться 15-го лютого, о 19:30 за київським часом.