Німеччина

Нульова нічия на ВВК Арена.

У рамках 22-го німецької Бундесліги РБ Лейпциг вирушив у гості до Аугсбурга.

Команда не реалізували свої моменти протягом цього протистояння, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Аугсбург — РБ Лейпциг 0:0

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Цезігєр — Вольф (Кудоссу, 82), Якич, Оньєка, Яннуліс — Єнсен (Маєр, 72), Клод-Моріс — Ессенде (Тіц, 61)

РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерманн, Гертрейда, Люкеба (Зайвальд, 70) — Баку (Неделькович, 82), Кампль (Вермерен, 70), Айдара, Раум — Баумгартнер (Опенда, 63), Сімонс — Шешко (Поульсен, 82)

Попередження: Клод-Моріс, Матсіма — Кампль