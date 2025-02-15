Німеччина

Дуже незручний суперник для "рекордмайстер".

Мюнхенська Баварія у п'яит матчах поспіль в усіх турнірах не знає смаку перемог у протистоянні з леверкузенським Баєром.

Востаннє "ротен" перемагали "фармацевтів" 30 вересня 2022 року із рахунком 4:0. Після цього у німецькій Бундеслізі та Кубку Німеччини Баєр тричі був сильнішим за Баварію та ще двічі був зафіксований нічийний результат.

Зазначимо, що в останніх семи матчах цього протистояння, мюнхенська команда лише одного разу здобула перемогу.

Наразі Баварія лідирує в чемпіонаті Німеччини, набравши 54 пункти після 21 зіграного туру. В свою чергу Баєр йде другим в турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від мюнхенців на вісім очок.

Матч між Баєром та Баварією відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.