Дуже незручний суперник для "рекордмайстер".
Алонсо та Компані, getty images
15 лютого 2025, 12:20
Мюнхенська Баварія у п'яит матчах поспіль в усіх турнірах не знає смаку перемог у протистоянні з леверкузенським Баєром.
Востаннє "ротен" перемагали "фармацевтів" 30 вересня 2022 року із рахунком 4:0. Після цього у німецькій Бундеслізі та Кубку Німеччини Баєр тричі був сильнішим за Баварію та ще двічі був зафіксований нічийний результат.
Зазначимо, що в останніх семи матчах цього протистояння, мюнхенська команда лише одного разу здобула перемогу.
Наразі Баварія лідирує в чемпіонаті Німеччини, набравши 54 пункти після 21 зіграного туру. В свою чергу Баєр йде другим в турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від мюнхенців на вісім очок.
Матч між Баєром та Баварією відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.