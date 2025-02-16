Німеччина

Мюнхенці хочуть переманити найголовнішу зірку конкурента.

Баварія працює над підписанням півзахисника Баєра Флоріана Вірца, повідомляє Ніколо Скіра.

Мюнхенці хочуть підписати Вірца під час літнього трансферного вікна.

Transfermarkt оцінює 21-річного гравця в 140 мільйонів євро. Його контракт з Баєром”розрахований до літа 2027 року.

Протягом поточної кампанії Флоріан Вірц взяв участь у 35-х матчах усіх турнірів, відзначившись 15-ма голами й 12-ма асистами.

Раніше повідомлялося, що німецький плеймейкер є найбільш бажаною кандидатурою для головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли, щоб замінити Кевіна Де Брюйне.