Мюнхенці хочуть переманити найголовнішу зірку конкурента.
Флоріан Вірц, Getty Images
16 лютого 2025, 13:37
Баварія працює над підписанням півзахисника Баєра Флоріана Вірца, повідомляє Ніколо Скіра.
Мюнхенці хочуть підписати Вірца під час літнього трансферного вікна.
Transfermarkt оцінює 21-річного гравця в 140 мільйонів євро. Його контракт з Баєром”розрахований до літа 2027 року.
Протягом поточної кампанії Флоріан Вірц взяв участь у 35-х матчах усіх турнірів, відзначившись 15-ма голами й 12-ма асистами.
Раніше повідомлялося, що німецький плеймейкер є найбільш бажаною кандидатурою для головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли, щоб замінити Кевіна Де Брюйне.